Napoli, picchia madre e figlia: sul posto la polizia e il 118 Picchia madre e figlia a Napoli. Caos in via Giordano Bruno, zona Mergellina. Le forze dell'ordine sono intervenuti dopo una chiamata Cronaca 6 Dicembre 2021

Un caso di presunta violenza domestica tutta in famiglia. Un uomo avrebbe picchiato due donne imparentate tra loro. Pare fossero madre e figlia. L’aggressore sarebbe un parente delle due vittime. È accaduto poche ore fa a Napoli in via Giordano Bruno. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e il 118.

Gli agenti della polizia sono intervenuti dopo una segnalazione. I poliziotti e i sanitari si sarebbero recati nell’appartamento dove si sono svolti i fatti. Ancora poco chiari dinamica e movente della vicenda.

Secondo alcune testimonianze tutto sarebbe nato da una lite scoppiata in mattinata. Poi sarebbe scattata l’aggressione. La donna più anziana sarebbe stata vista in strada con un fazzoletto sul volto. Forse tamponava una ferita o copriva i segni di una contusione.

Intanto, gli automobilisti che percorrevano l’arteria che collega piazza Sannazaro alla riviera di Chiaia, hanno subito gravi disagi per la viabilità. Infatti, in strada c’è stato molto traffico che ha innervosito chi passava in quel momento.

