Si conoscevano, addirittura pare che abitino nello stesso quartiere. Hanno avuto una lite per strada. Un litigio che ha avuto seguito in un’altra parte della città. Questa volta però, i due protagonisti non si sono fermati agli insulti e alle minacce.

Uno di loro, un 70enne, era armato ed ha estratto una pistola. Poi ha sparato, ha esploso un colpo d’arma da fuoco che ha ferito l’altra persona: un 55enne. Il proiettile ha preso la mano di quest’ultimo.

I fatti, secondo quanto riportato da Il Mattino, sono accaduti a Nocera Inferiore, località in provincia di Salerno. Il 70enne è stato individuato dalle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, polizia municipale e i soccorsi.

il pistolero è stato disarmato dalla folla. Tanta la paura per i presenti che hanno poi fatto scattare l’allarme e chiamato le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Accertamenti in corso per ricostruire dinamica e movente dei fatti.