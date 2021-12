0 Facebook Esplosione Ravanusa, parlano due sopravvissute: “Sbalzate fuori dall’auto, vive per miracolo” Cronaca 13 Dicembre 2021 12:03 Di redazione 2'

Mentre il bilancio delle vittime dell’esplosione avvenuta a Ravanusa è salito a 7, due sopravvissute hanno parlato ai microfoni di Storie Italiane, raccontando che si trovavano nei pressi della palazzina crollata in auto quando c’è stata la deflagrazione.

Esplosione Ravanusa, il racconto di due sopravvissute

“Siamo state sbalzate fuori, poi non si è capito niente c’era fuoco, nessuno ci ha aiutato perché erano spaventati”, questo il racconto di quei terribili attimi. Una delle due donne ha spiegato che anche due anni fa aveva avuto un incidente in cui fu miracolata.

“Abbiamo sentito un boato come una bomba nella macchina e sono uscita in fretta. Gesù mi ha salvato per ben due volte, l’11 dicembre di due anni fa ho avuto un altro incidente… La nostra fortuna è che non ci siamo fatte nulla”. L’altra donna ha spiegato che se ci fossero stati i suoi due figli con lei probabilmente sarebbe avvenuta una tragedia: “Sono viva per miracolo e per fortuna i miei figli non erano in macchina con noi perché il lato in cui sarebbero stati è danneggiato. Ringraziamo chi ci ha aiutate e capiamo chi non si è avvicinato per paura”.