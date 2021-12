0 Facebook Omicidio Simone Frascogna, nuova udienza a carico di Domenico Iossa. “Chi uccide deve restare in carcere” Cronaca 13 Dicembre 2021 14:48 Di redazione 2'

Si terrà il 16 dicembre la prossima udienza dinanzi alla Corte d’Assise a carico di Domenico Iossa, il giovane accusato dell’omicidio di Simone Frascogna, il 19enne ucciso a coltellate in strada a Casalnuovo il 3 novembre del 2020.

Omicidio Simone Frascogna, prossima udienza

Lui era l’unico maggiorenne coinvolto nell’aggressione, poi sfociata in omicidio, avvenuta contro Simone Frascogna e il suo amico. I due minorenni che erano con Iossa quella sera sono già stati condannati con rito abbreviato a 10 anni e 6 mesi e a 7 anni e 2 mesi. Giovedì 16 dicembre sarà una data importante nel processo per l’omicidio del 19enne, poiché dovrebbe essere emessa la sentenza di primo grado nei confronti di Iossa.

“Io mi aspetto il massimo della pena – dice Natascia Lipari, madre di Simone Frascogna, a Vocedinapoli.it – l’ergastolo. Anche se non ha nulla a che vedere con l’ergastolo che sto vivendo. Voglio avere fiducia nella giustizia fino alla fine. Voglio che chi uccide resti in carcere fino alla fine dei suoi giorni, solo così forse non ci saranno altri Simone Frascogna. Io non posso accettare che lo Stato uccida due volte le vittime innocenti di questa mal società. La nostra società pulita non ha bisogno di questi figli di Satana“.