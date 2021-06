0 Facebook Sardegna, Alessio cade dalla bici e muore a 14 anni: a soccorrerlo arriva l’ambulanza guidata dal nonno Cronaca 25 Giugno 2021 13:58 Di redazione 2'

Cade dalla bicicletta, batte la testa e muore. Si chiamava Alessio Pirinu, il 14enne che ieri sera è morto in seguito ad un incidente in bici, avvenuto tra le strade di Aggius, storico centro dell’alta Gallura nel nord est Sardegna.

Il ragazzo secondo le prime ricostruzioni, ha perso il controllo della bici ed è finito a forte velocità in una scalinata, per essere poi scaraventato in avanti prima di impattare violentemente sul manto stradale.

L’arrivo del nonno sul luogo dell’incidente

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi e, caso ha voluto che a guidare l’ambulanza ci fosse proprio il nonno di Alessio. I medici soccorritori hanno tentato in tutti i modi di rianimare il 14enne ma purtroppo per Alessio non c’è stato nulla da fare. Il paese intero è profondamente colpito dalla tragica notizia. Il sindaco ha deciso di proclamare il lutto cittadino, per onorare la morte di un giovane ragazzo, che aveva tutta la vita davanti, ma che è stato drammaticamente strappato alla vita.

Nel frattempo sulla vicenda la Procura di Tempio Pausania ha affidato le indagini ai carabinieri e sarà ora un’inchiesta ad accertare le cause del decesso.