Lutto a Quarto, addio a Elisabetta Giaccio È morta Elisabetta Giaccio. La triste notizia diventata virale sui social. 'Settina' era un simbolo della comunità amata e conosciuta da tutti Cronaca 13 Dicembre 2021

Lacrime e disperazione a Quarto, località flegrea in provincia di Napoli. La cittadina è stata sconvolta da una triste notizia. Il dolore è stato enorme e provato da tutti. È infatti deceduta Elisabetta Giaccio.

La donna, nota come ‘Settina‘, è scomparsa all’età di 94 anni. Vedova di Luigi Palumbo, Elisabetta è stata destinataria di tantissimo affetto. Non si contano i messaggi di affetto e cordoglio dedicati a lei e la sua famiglia.

Conosciuta e amata da tutti, ‘Settina‘ è stata ricordata come una donna in gamba, solare, dedita alla famiglia e sopratutto per bene. I funerali si sono svolti presso la parrocchia del Gesù Divino Maestro a Quarto.

