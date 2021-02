0 Facebook “Non sapevo cosa faceva il mio ex”, ma per i Pm i fratelli di Tina ‘comandano’ a Secondigliano Cronaca 25 Febbraio 2021 17:36 Di redazione 1'

La sua fedina penale è immacolata e nelle sue dirette e post pubblicati sui social, continua a predicare (giustamente) la sua totale estraneità a qualsiasi dinamica legata alla camorra. Ma è il passato ad essere il ‘nemico’ di Tina Rispoli, oggi moglie del cantante Toni Colombo. O meglio la sua famiglia.

Infatti le sue radici di Secondigliano continuano ad inseguirla, anche alle Maldive e a Dubai. Tutto è contenuto all’interno della relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), presentata in Parlamento e riguardante i primi sei mesi del 2020.

Qui non stiamo parlando del clan Marino che per i magistrati continua a gestire, anche se in totale rifondazione, il territorio cosiddetto delle Case Celesti (Gaetano Marino è l’ex marito di Tina Rispoli ucciso in un agguato a Terracina nel 2012).

Ma proprio del gruppo Rispoli che vedrebbe al proprio comando i fratelli di Tina, Vincenzo e Raffaele. La famiglia Rispoli per i Pm è ancora egemone nella zona del Largo Macello a Secondigliano. Sia i Marino che i Rispoli sono nell’orbita del clan Di Lauro.