0 Facebook Attacco a Stefano De Martino: “Lavora solo perché ha un figlio con Belen. Voleva una celebrità” Spettacolo 12 Dicembre 2021 23:00 Di redazione 1'

Dopo aver sparato a zero sulla trasmissione di Amici nella tv spagnola con il programma Salvame, un famoso ballerino professionista del passato parla male anche di Stefano De Martino.

Ha raccontato prima di aver avuto rapporti nei camerini con qualcuno in particolare e ha mandato su tutte le furie di Maria De Filippi, ma non si è di certo fermato qui. Valerio Pino ha accusato anche un altro protagonista della trasmissione di Canale Cinque:

Valerio Pino contro Stefano De Martino

Al settimanale Nuovo Tv ha detto: “De Martino in Rai? Lavora solo perché lui e Belen Rodriguez hanno un figlio. Alcune persone non sanno sacrificarsi, hanno solo una relazione con le celebrità. Se Stefano non avesse avuto un bambino con Belen, se non avesse avuto un agente forte, sarebbe stato un conduttore?”.