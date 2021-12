0 Facebook L’ex ballerino di Amici: “Lo abbiamo fatto nei camerini, il proibito prendeva il sopravvento, un desiderio irrefrenabile” Spettacolo 10 Dicembre 2021 16:02 Di redazione 1'

Le rivelazioni scottanti dell’ex ballerino di Amici hanno messo in difficoltà Maria De Filippi. Dopo diversi anni dalla sua partecipazione al talent show, Valerio Pino ha svelato un retroscena piccante.

In un’intervista l’ex ballerino ha dichiarato che durante i momenti liberi i ballerini si lasciavano andare alla passione nei camerini. Parole a luci rosse che non sono affatto piaciute alla padrona di casa.

LEGGI ANCHE: LDA ED ELENA SEMPRE PIU’ VICINI AD AMICI, SI STUZZICANO A LETTO

L’ex ballerino di Amici da rivelazioni che Maria De Filippi non prende affatto bene

“Ero trascinato da un impulso incontrollabile, un desiderio irrefrenabile. Colpa forse delle coreografie sensuali. È una persona che fa parte del grande cast della trasmissione ma si dice solo il peccato” come riporta TvZap. “Stavamo attenti. Non ero tranquillo. Se mi avessero beccato mi avrebbero licenziato, ma il gusto del proibito prendeva il sopravvento. Non appena si presentava la possibilità lo facevamo”.