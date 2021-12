0 Facebook Finisce con l’auto fuori strada, chi è Raffaele Guarino: morto a 21 anni nel Napoletano Cronaca 12 Dicembre 2021 23:09 Di redazione 1'

Si chiama Raffaele Guarino la vittima del tragico schianto avvenuto a Grumo Nevano lo scorso sabato notte. Il giovane, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, è andato fuori strada e poi contro il muro di cinta di un’abitazione.

Il ragazzo, 21 anni, è morto sul colpo. Sul posto per i rilievi hanno agito i Carabinieri della Compagnia di Giugliano. Non si conoscono ancora le cause dello schianto, ma l’auto e la salma del giovane sono stati sequestrati.

La comunità di Grumo Nevano, in provincia di Napoli, si è stretta attorno al dolore della famiglia. Qualcuno ha scritto sui social;“Mi sembra tutto assurdo. Perdere la vita in questo modo è terribile. Era un ragazzo pieno di vita e non posso crederci. Sono vicino alla famiglia, credo di parlare a nome di tutti i presenti”.