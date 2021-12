0 Facebook Il dramma di Selene, mercoledì doveva partorire: insieme al marito è dispersa nel crollo a Ravanusa Cronaca 12 Dicembre 2021 18:36 Di redazione 1'

E’ tragico quello che è avvenuto a Ravanusa, in provincia di Agrigento. L’esplosione della palazzina ha condotto a un bilancio drammatico: 3 persone morte e almeno 6 disperse.

Ravenusa, il dramma di Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina

Proprio tra i dispersi ci sono Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina. I due si erano sposati lo scorso aprile. Lei era incinta di nove mesi e mercoledì avrebbe dovuto partire. Mai avrebbe pensato a una fine così funesta.

Era un’infermiera Selene e dopo le nozze aveva deciso di rimanere incinta e dare alla luce un bimbo. Come riporta l’Adnkronos, per via della Protezione Civile, la coppia sarebbe stata fuori alla palazzina perché in visita ai suoceri. Vicino alle macerie il papà di Selena aspetta di capire se la figlia sia ancora viva.