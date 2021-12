0 Facebook Federico Fashion Style, la sorpresa della figlia Sophie commuove: il retroscena sulla piccola Spettacolo 12 Dicembre 2021 09:00 Di redazione 1'

Un momento puramente emotivo che ha messo da parte la gara a Ballando con le stelle. I concorrenti hanno potuto ballare con i proprio casi senza essere giudicati, un regalo prima della finalissima.

Per Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, si sono presentati la moglie Letizia e la figlia Sophie. Un momento molto toccante che gli spettatori non potevano non notare.

Federico Fashion Style a Ballando con le stelle con la figlia Sophie

La bambina, nata dal felice matrimonio con Letizia, è arrivata non in maniera tradizionale, ma con fecondazione assistita. La moglie del parrucchiere di Real Time racconta:

“È stata la cosa più desiderata in assoluto. Lo ha saputo prima lui che ero incinta, poi io. È andato a ritirare le analisi, mi ha portato il risultato con un mazzo di rose bianche”.

La coppia ha voluto fortemente la bambina. Federico non poteva avere figli dopo un’operazione per il varicocele.