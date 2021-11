0 Facebook Federico Fasion Style sbotta: “Basta, sono etero. C’è un motivo per cui ho avuto una figlia con la fecondazione” Spettacolo 23 Novembre 2021 19:37 Di redazione 2'

Federico Fashion Style ha deciso di chiarire una volta e per tutte il suo orientamento sessuale. E ha scelto di farlo in seguito ad alcune polemiche nate a Ballando con le Stelle, programma di cui quest’anno è protagonista.

Federico Fashion Style è etero?

Ospite a Oggi è un altro giorno, ha voluto ribadire di essere etero, spiegando che il suo modo di vestire non ha nulla a che vedere con la sua sessualità. In studio erano presenti i genitori del parrucchiere di Anzio, che hanno raccontato: “Federico già da piccolo amava essere eccentrico nei modi, ha una dote artistica nell’esprimersi”.

Il parrucchiere delle vip ha detto che con il tempo ha imparato a essere giudicato per il suo modo di vestire, ma non accetta che questo venga fatto dai giudici di Ballando con le Stelle: “Non mi è mai fregato nulla. Per me è normalità vestirmi così. Quando vengo giudicato dai giudici di Ballando con le Stelle per il mio essere, non lo accetto“.

Perché Federico Fasion Style ha avuto una figlia con la fecondazione

Infine Federico Fashion Style ha sottolineato ancora una volta la sua eterosessualità, spiegando che ha avuto una figlia con la fecondazione assistita per suoi problemi personali: “Ma io sono etero non ho nulla da nascondere”, ha messo in chiaro Lauri. “Ho avuto una figlia con la fecondazione assistita, ma solo perché ho avuto dei problemi miei”.