Mangia una pizza con gli amici e muore: era l'appuntamento fisso insieme alle carte Cronaca 11 Dicembre 2021 12:58

Una pizza con gli amici finisce nel peggiore dei modi. La donna scopre di essere contagiata e muore.

Leda Grotta, 87 anni, era vaccinata con entrambe le dose. Ma il Covid è stato per lei letale. In sole 24 ore la donna è deceduta. “È stata una cosa improvvisa – spiega la figlia Laura a Elena Filini del quotidiano Il Gazzettino -, aveva il Covid da due settimane, sembrava in miglioramento ma ad un certo punto le è salita la febbre. Così abbiamo dovuto ricoverarla e nel giro di poche ore si è aggravata”.

Alla pizza presente anche il marito Gianpaolo, 91 anni, ancora positivo e un’amica, non vaccinata, in terapia intensiva. Tutte le domeniche Leda mangiava la pizza con le amiche e gioca a carte, ma questa volta le è costata la vita. Una delle coppie presenti all’appuntamento di domenica aveva il raffreddore, ma non pensando fosse Covid e avendo il vaccino ha partecipato. Purtroppo però il momento di svago si è rivelato fatale.