Elisa Chamen, muore all'improvviso mamma a 32 anni: colpita da miocardite fulminante Cronaca 11 Dicembre 2021

È morta a 32 anni una giovane mamma colpita da miocardite fulminante. Elisa Chamen, è stata ricoverata lo scorso 28 novembre presso l’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, ma non ce l’ha fatta.

La 32enne valdostana positiva al Covid e non vaccinata è morta con miocardite. La donna non aveva patologie pregresse. Era in Rianimazione, in prognosi riservata, dopo il trasferimento dall’ospedale di Aosta a quello di Torino.

Elisa Chamen, muore all’improvviso mamma a 32 anni: i messaggi

“Elisa era bellissima, con il sorriso sempre sulle labbra e sempre di buon umore” dice una apritene.”Era nata e cresciuta in Valle d’Aosta, ha studiato qui e ha vissuto qui fino a quando non è diventata assistente di volo”, Viveva da qualche anno in Corsica e lavorava per la compagnia aerea Blu Panorama.