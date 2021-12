0 Facebook Le cause della morte di Luca, 15enne di Soccavo: pare non stesse bene da giorni Cronaca 3 Dicembre 2021 11:37 Di redazione 2'

Lacrime a Soccavo, nel quartiere in cui una terribile tragedia si è abbattuta su una famiglia molto nota. E’ morto Luca, il figlio di due noti gioiellieri di via Epomeo. La notizia ha straziato tutti perché il ragazzino aveva solo 15 anni.

Le cause della morte di Luca, 15enne di Soccavo

Secondo alcune informazioni apprese da VocediNapoli.it, Luca sarebbe stato trovato morto nel suo letto dai genitori che rientravano da lavoro. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

I messaggi di dolore per la morte di Luca, 15enne di Soccavo

In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio per mamma Rosaria e papà Antonio, e per i due fratelli di Luca. Tutti ricordano il ragazzo come un giovane brillante, ottimo studente e giocatori di scacchi “un piccolo genio”. Ma sono molte altre le parole di dolore da parte di chi, anche solo con un pensiero, si è voluto stringere alla famiglia del 15enne scomparso.

Pare che il ragazzino non stesse bene da qualche giorno a causa di un’influenza intestinale, ma solo l’autopsia, disposta dal magistrato di turno, potrà chiarire le effettive cause del decesso. Sembra che che Luca non rispondesse ai messaggi già dalla mattina e quindi è abbastanza sicuro che sia morto nel sonno. Una tragedia che ha devastato una famiglia e un intero quartiere e che sicuramente avrà una spiegazione.