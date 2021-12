0 Facebook Muore poliziotto soccorso dai tifosi prima della partita: Antonio aveva 34 anni Cronaca 10 Dicembre 2021 16:05 Di redazione 2'

Dramma in Calabria dove oggi si è spento Antonio Trotta, il Commissario Capo della Questura di Catanzaro che la scorsa domenica, 5 dicembre, era stato colpito da un aneurisma durante il prefiltraggio dei tifosi della squadra ospite. Lo stesso, proprio in quell’occasione era stato immediatamente soccorso dai suoi colleghi ed alcuni tifosi del Foggia. I funerali si terranno domani,11 dicembre, alle 15 presso la Chiesa di San Domenico a Torano Castello, frazione Sartano in provincia di Cosenza.

Il dramma

Prima della partita tra Catanzaro e Foggia, del girone meridionale di Lega Pro, Antonio si era improvvisamente accasciato a terra mentre scortava i circa 300 tifosi pugliesi verso lo stadio. Dopo i primi soccorsi è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale di Cosenza dove ha lottato fino ad oggi. Dopo essersi sottoposto, in un primo momento, ad un delicato intervento al cervello. Mentre la “partita” era stata vissuta, dai supporter di entrambe le squadre, in un rispettoso silenzio, con i tifosi che, appresa la notizia del malore dell’agente avevano perfino deciso di arrotolare striscioni e bandiere in segno di rispetto.

Il dolore dei colleghi