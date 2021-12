0 Facebook Tragedia in provincia: poliziotto di 57 anni si spara un colpo di pistola e muore Cronaca 29 Novembre 2021 21:10 Di redazione 1'

Si è tolto la vita sparandosi un colpo con la sua ara d’ordinanza un poliziotto di Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

Tragedia a Ariano Irpino: poliziotto si uccide

L’uomo era in servizio quando ha deciso di compiere il gesto estremo. Aveva 57 anni ed era si Sturno.

Questa mattina la famiglia aveva lanciato l’allarme perché non era rientrato per pranzo. Il suo corpo privo di vita è stato trovato all’interno della sua auto in località Castagneto, lungo la strada provinciale.