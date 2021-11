0 Facebook Capo Rizzuto, 88 migranti alla deriva in mare. Agente-eroe salva una bimba: “Sono padre anche io, sentivo l’abbraccio della piccola” Agente eroe salva una bimba a Crotone. I fatti ieri sera a Capo Rizzuto. La disperazione di uomini, donne e bambini. Il gesto del poliziotto Cronaca 5 Novembre 2021 13:30 Di redazione 2'

Erano in 88, tra uomini, donne e bambini. 88 persone alla deriva in mare e vittima di onde e correnti. Il loro è stato il viaggio della speranza. Quella di trovare luoghi migliori dove far crescere e vivere i propri figli. Il dramma dei migranti si è materializzato anche ieri sera, in Calabria, a Capo Rizzuto, in provincia di Crotone.

Agente eroe salva una bimba a Crotone

Un’imbarcazione, proveniente dalla Turchia (probabilmente partita tre giorni fa), è arrivata sulle coste italiane martoriata dalla furia delle acque. Subito è scattato l’allarme e sono state attivate le procedure di soccorso. Hanno contribuito anche tanti cittadini che hanno aiutato le forze dell’ordine impegnate in quel momento. Tra i poliziotti è emerso un agente – eroe che ha tratto in salvo una bambina tenendola stretta in braccio.

Agente eroe salva una bimba a Crotone: le parole del poliziotto

“Quella che si è aggrappata a me viaggiava con il suo papà. Lui non parlava inglese ma capivo che nella sua lingua mi implorava di prendere sua figlia. Io ne ho due della stessa età e sentivo lo stesso abbraccio, di una piccola che stretta al suo papà sente che non gli può accadere nulla di brutto. È stata una grandissima emozione portarla in salvo. Vedi quei bambini, pensi che hanno affrontato un viaggio terribile e che la loro vita è nelle tue mani. È un’esperienza che mi porterò dietro tutta la vita“, queste le parole dell’agente eroe.

Agente eroe salva una bimba a Crotone: la dichiarazione del Segretario generale del Mosap

“Talvolta si fa un uso davvero distorto di concetti e situazioni e, spesso, per andare contro gli uomini in divisa. Il meraviglioso gesto di umanità compiuto dai colleghi delle volanti di Crotone che si sono gettati in mare per salvare la vita di tante persone, tra cui diversi bambini, restituisce ancora una volta quella che è la vera immagine degli uomini e le donne della Polizia di Stato: al servizio per la gente“, Lo afferma Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap).