Peppe di Napoli 'attaccato' dai pescivendoli su Tik Tok: "Per Natale lo facciamo" Voci di Napoli 10 Dicembre 2021 12:25 Di redazione

Il Natale si avvicina e urge pensare a un menù. Un esempio perfetto lo rendono i grandi chef napoletani, ma anche i pescivendoli non scherzano, soprattutto quelli ritenuti influenti.

Su tutti Peppe di Napoli, star del social e di Tik Tok, sfidato da colleghi pescivendoli che hanno deciso di intraprendere la strada del successo attraverso la notorietà sul web. Ce la faranno? Chiaramente è tutto sapientemente architettato in vista del Natele.

Peppe di Napoli ‘attaccato’ dai pescivendoli su Tik Tok

Intanto il social cinese premia alcuni video in quanto virali e avvicina pericolosamente i pescivendoli napoletani duellanti a Peppe Di Napoli. In particolare parliamo di coloro che presentano il pesce fresco sulle bancarelle in maniera simpatica e divertente. Se Peppe vanta circa 120mila follower su Tik Tok, ad esempio la “Pescheria degli Artisti” ha 80mila seguaci. Alle calcagne del noto pescivendolo e chef quindi con i video virali e diventati meme!