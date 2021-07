0 Facebook Il noto chef Peppe Di Napoli festeggia il suo milione di followers su facebook con un mega evento Spettacolo 7 Luglio 2021 12:15 Di Mario Liguori 1'

Nella serata di martedì il celebre chef Peppe Di Napoli ha festeggiato con un evento al Club Partenopeo il raggiungimento della soglia di 1 milione di followers sulla sua pagina Facebook.

Nonostante la semifinale dell’Europeo, non è mancata la partecipazione di amici e parenti alla serata di ieri.

Una settimana speciale per il noto chef, che oltre al raggiungimento del milione di followers ha ricevuto, lo scorso 9 luglio, un riconoscimento speciale per meriti professionali e una nomination per il premio nell’ambito dei social network al Gran Premio Internazionale di Venezia.

Da sempre impegnato nella ristorazione, Peppe Di Napoli ha approfittato del periodo della pandemia per scrivere una biografia edita da Gribaudo, mentre le sue pagine social hanno avuto un boom di visite e richieste da parte dei fan che aspettavano con trepidazione le sue videoricette e la simpatia come un momento per sfuggire all’ansia di questo periodo.

Di seguito il video dei festeggiamenti