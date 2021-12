0 Facebook Omicidio Michele Merlo, un medico accusato per la morte del cantante di Amici Spettacolo 10 Dicembre 2021 13:03 Di Fabiana Coppola 1'

C’è il primo indagato per omicidio colposo per la morte di Michele Merlo. Il giovane cantante di Amici ha perso la vita in seguito a una leucemia fulminante lo scorso giugno. I genitori del ragazzo si stanno battendo per fare luce su quanto avvenuto negli ultimi giorni di vita del ragazzo.

Un’emorragia cerebrale che ha stroncato la vita di Michele Merlo ma che probabilmente poteva essere evitata, o almeno questo emergerebbe da un’inchiesta svolta da Il Corriere del Veneto.

Omicidio colposo per il medico di Michele Merlo

Per ora c’è un indagato per omicidio colposo in seguito alle condotte mediche. Stando agli accertamenti fatti svolgere dal pm emiliano Elena Caruso non hanno colpe invece i medici degli ospedali bolognesi. Quando il giovane è giunto in ospedale le sue condizioni erano troppo gravi per un salvataggio invece le richieste di aiuto fatte da Merlo lo scorso 27-28 maggio, relative a ematomi sulla gamba, avrebbero condotto probabilmente a una guarigione dietro opportuna terapia.