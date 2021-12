0 Facebook Chi è Donna Luciana nella realtà, la spietata moglie di ‘O Maestrale in Gomorra Spettacolo 10 Dicembre 2021 15:29 Di Fabiana Coppola 2'

La quinta e ultima stagione di Gomorra ha dato vita a personaggi a dir poco sopra le righe, tra questi Donna Luciana, la spietata moglie di ‘O Maestrale. Il boss e la consorte di Ponticelli danno una grande mano a Genny Savastano prima per togliere di mezzo i Levante, poi per uscire dalla prigionie del bunker della latitanza e infine per fronteggiare il rivale di sempre, Ciro Di Marzio.

Chi è Donna Luciana in Gomorra, la moglie di ‘O Maestrale

Mentre tutti sono impegnati a una caccia all’uomo senza sosta però Donna Luciana tesse le trame di una grande amicizia, quella con Azzurra, la moglie di Genny. Ovviamente si tratta di un rapporto di convenienza che la donna mette in atto solo per poter controllare la donna e quindi il boss.

Ma chi è nella realtà la spietata Donna Luciana? Interpretata dall’attrice Tania Garibba, la moglie di ‘O Maestrale, è feroce tanto quanto il coniuge, ma a differenza sua non è impetuosa, ma astuta e intelligente. Sarà proprio lei a condurre il marito alla ribalta e a scatenare le dinamiche più interessanti di sempre. Una coppia legata che ha sopravvissuto alla prigione e all’assenza di figli. Luciana è pronta per prender tutto il potere perché la sua ambizione è troppo grande e la sola Ponticelli non la contiene.