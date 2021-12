0 Facebook Giovane padre di famiglia muore all’improvviso: Andrea aveva un cuore nobile e generoso Cronaca 10 Dicembre 2021 14:58 Di redazione 1'

Un tragico lutto ha colpito il comune di Solofra, in provincia di Avellino. Andrea D’Urso, 45 anni, si è spento improvvisamente lasciando la moglie e i 3 figli. L’uomo, imprenditore del settore conciario, era molto conosciuto.

Tragedia a Solofra: morto l’imprenditore Andrea

E’ morto tra mercoledì e giovedì e la sua morte ha sconvolto tutti nel paese. L’uomo, amato e stimato, portava avanti la tradizione gastronomica avellinese. Proprio recentemente Il Gambero Rosso tra i migliori pastifici artigianali italiani aveva riconosciuto quello di D’Urso.

Il sindaco Michele Vignola racconta:. “La morte di Andrea – dichiara il primo cittadino- ci lascia senza parole. Siamo addolorati per aver perso un figlio nobile di questa terra, simbolo ed esempio concreto del fare. Un solofrano doc sempre disponibile, aperto per il territorio oltre ad essersi distinto come imprenditore con il fratello per il coraggio di fare impresa in modo nuovo, guardando sempre dritto al futuro, con il valore aggiunto dell’umanità e della fede”.