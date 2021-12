0 Facebook Alessia Marcuzzi sfrenata, rivela dettagli piccanti sull’ex calciatore: “Fatto in un posto strano” Spettacolo 9 Dicembre 2021 08:21 Di redazione 1'

Continua l’ascesa di Alessia Marcuzzi nel mondo di Instagram a luci rosse. La conduttrice ha rivelato di aver fatto l’amore in un posto strano e non da tutti, dopo c he i follower le hanno posto la domanda in una stories.

La Marcuzzi ha confessato di essersi lasciata andare in aereo. Dopo aver parlato dei vibratori ecco che avanza idee per tutti. Spunta così tra i follower anche la curiosità di sapere chi sia stato il partner dell’avventura passionale.

Alessia Marcuzzi e l’ex calciatore: il posto strano

Ci ha pensato il settimanale Chi a rivelare ulteriori dettagli. “Gli indizi portano a uno dei primi incontri che la showgirl ebbe con un ex portiere di calcio, poi diventato suo fidanzato”, riporta il settimanale. Sappiamo che la Marcuzzi ebbe una storia con Carlo Cudicini, ex portiere del Chelsea, per ben 5 anni (dal 2003 al 2008).