Morta ragazzina, Martina non era ancora vaccinata, la mamma: "Figlia mia adorata. Spero che la gente ignorante capisca" Cronaca 9 Dicembre 2021

Una tragedia immane ha colpito la famiglia di Martina, morta a 14 anni a causa del Covid. Mercoledì mattina l’insufficienza respiratoria ha condotto al peggioramento improvviso che ha causato l’arresto cardiocircolatorio.

Morta Martina a 14 anni ad Ancona

Ricoverata da novembre in Rianimazione pediatrica presso l’ospedale Salesi di Ancona, Martina aveva delle patologie genetiche e aveva subito un trapianto renale con immunosoppressione farmacologica. Non si era potuta vaccinare. Le sue condizioni sono apparse subito critiche per cui la ragazzina è stata intubata con ventilazione meccanica e sottoposta a cicli di pronazione.

La madre scriveva, come riporta il Resto del Carlino: “Figlia mia adorata combatti e non ti arrendere, fai vedere chi sei, che sei nata guerriera e sbalordisci tutti”. E pi: “Spero che la gente ignorante capisca che il covid esiste, che è un mostro che ti può distruggere e soprattutto chi è vaccinato deve capire che non bisogna abbassare la guardia. Bisogna rispettare lo stesso le regole e non credere che perché si è vaccinati si è esonerati. Il virus ora sta colpendo soprattutto i bimbi e questa cosa ci fa capire che gli adulti stanno abbassando la guardia e i bimbi poi pagano le conseguenze”.