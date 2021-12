0 Facebook Alessia Marcuzzi, confessioni a luci rosse: “Il posto più strano dove l’ho fatto” Spettacolo 2 Dicembre 2021 19:33 Di redazione 1'

Continuano le confessioni a luci rosse per Alessia Marcuzzi. La conduttrice, dopo aver parlato di vibratori e posizioni, risponde alle domande dei fan che vogliono saperne di più della sua sfera privata.

Questa volta la bella Marcuzzi ha parlato del posto più strano in cui ha fatto l’amore. Alla domanda su Instagram rivolta da un follower, non ha esitato a rispondere. Sapete quale è?

Alessia Marcuzzi, confessioni a luci rosse sul posto più strano

La conduttrice non ha dato una risposta secca, ma ha mostrato un’emoticon di un aereo. E’ quello quindi il posto più strano in cui Alessia ha fatto sesso? Sicuramente per molti è una fantasia, ma molto complicata da realizzare, se non impossibile. Per la Marcuzzi pare proprio che non ci siano stati questi limiti!