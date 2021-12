0 Facebook Dolore per la scomparsa di Dario, è esploso il palazzo in cui viveva: è stata una fuga di gas Cronaca 9 Dicembre 2021 08:30 Di redazione 1'

Non ce l’ha fatta Dario Di Nolfo, il ragazzo di 27 anni morto dopo l’esplosione in un palazzo dovuta a una fuga di gas. Il giovane no è riuscito a sopravvivere per deferite gravi riportare a causa della deflagrazione.

Morto Dario Di Nolfo: era in Erasmus

Dario Di Nolfo, originario di Agrigento, viveva a Lisbona per un periodo Erasmus. Come riporta la Cnn, si trovava nella palazzina quando è avvenuto lo scoppio che ha causato l’incendio.

Tutta Agrigento è sconvolta per la notizia e sono tantissimi ii messaggi di cordoglio scritti sui social dai cittadini per la famiglia del giovane. Il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, si associa anche a nome della giunta: “Al dolore della famiglia dell’amico Roberto Di Nolfo per la morte del giovane figlio Dario”.