Lutto nel Napoletano, la città piange Michele: "Una triste notizia" Marano di Napoli 7 Dicembre 2021

Lutto al comune di Marano, città a nord di Napoli, dove nelle scorse ore è venuto a mancare Michele Vallefuoco, noto a tutti con il nomignolo di “sciocchino”.

Il cordoglio cittadino

Il 60enne era un dipendete del Comune, da qualche tempo in servizio nella villa comunale, mentre in precedenza era stato a lavoro nel cimitero cittadino. Michele era reduce da un ricovero ospedaliero ed era tornato a casa solo qualche ora prima del decesso. In tanti oggi lo ricordano e si stringono attorno al dolore della famiglia. “Triste notizia oggi – scrive Giuseppe sui social – per l’improvvisa e prematura scomparsa di un collega Vallefuoco Michele alias Sciocchino”.