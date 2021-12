0 Facebook Marano, è lutto: addio a Mario Castaldo. Il 27enne è deceduto dopo un incidente È morto Mario Castaldo a Marano. Aveva solo 27 anni, la vittima è deceduto in seguito a un grave incidente. Ha perso la vita in ospedale Marano di Napoli 2 Dicembre 2021 17:40 Di redazione 2'

La triste notizia, riportata da Internapoli, è diventata virale sul web attraverso i social. Sono stati tantissimi i messaggi d’affetto per Mario Castaldo. Il 27enne di Marano, località dell’area Nord in provincia di Napoli, non ce l’ha fatta.

Il giovane è deceduto dopo un doppio e lungo ricovero presso gli ospedali di Giugliano e Pozzuoli. Castaldo era rimasto vittima di un grave incidente. Nonostante abbia lottato fino alla fine, ha poi perso la vita.

Distrutta l’intera comunità I funerali di ‘Boccione‘, così come era conosciuto, si sono celebrati alle 15:30 presso la chiesa di Maria Santissima dell’Immacolata. “Non ci credo ancora mi sembra tutto un sogno, da quando ho ricevuto la notizia non faccio altro che chiedermi se è vero o no ma purtroppo lo è anche tu sei volato via e chi se lo immaginava tutto questo mi hai distrutta ora chi me li manderà tutti i messaggi in continuazione come lo facevi tu. Bocciò ti porterò sempre nel cuore e chi ti dimenticherà mai buon viaggio guerriero hai lottato con tutte le tue forze e non c’è l’hai fatta“.