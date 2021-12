0 Facebook Bonus di Natale 2021, arrivano 1400 euro per fare la spesa, come avere i soldi Cronaca 7 Dicembre 2021 11:44 Di redazione 1'

Arrivano soldi, è il Bonus di Natale 2021 ma non serve per fare ragalini. Si tratta di un sostegno economico previsto dal Governo per le famiglie con un reddito basso infatti può essere utilizzato per acquistare beni di prima necessità come la spesa.

Bonus di Natale 2021 fino a 1400 euro: come richiedere i soldi

Con il decreto sostegni bis sono state previste misure erogate dai Comuni per chi ha un reddito basso. In pratica si possono avere dai 50 ai 700 euro. Ogni famiglia lo può richiedere per 2 volte e ricevere quindi fino a un massimo di 1400 euro.

Il bonus di Natale è spendibile solo nei negozi che aderiscono a questa iniziativa o comunque per beni di prima necessita sia di genere alimentare che di igiene personale. Per i requisiti specifici bisogna accedere al Comune di Napoli e non percepire Naspi, Reddito di Inclusione, Reddito di Cittadinanza, Cassa Integrazione e similari. La domanda bisogna compilarla online. Generalmente per accedere occorrono Isee, certificato di residenza. In base alla città varia il tetto di soglia richiesto.