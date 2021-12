0 Facebook Napoli, Francesca e Cinzia morte di covid al Cotugno. La figlia della Conte: “Farò il vaccino” Le parole della figlia di Francesca Conte. Le due amiche, di 71 e 54 anni, hanno perso la vita insieme. Erano convinte no vax Cronaca 7 Dicembre 2021 08:31 Di redazione 1'

Vivevano da anni insieme a Napoli. Erano grandi amiche, legate da un rapporto inossidabile. Francesca Conte e Cinzia Imparato, rispettivamente di 71 e 54 anni, sono decedute insieme – a tre mesi di distanza l’una dall’altra – presso l’ospedale Cotugno del capoluogo campano.

Le due vittime sono state infette dal coronavirus, ammalandosi di una forma grave di polmonite severa. Sia la Conte che la Imparato erano convinte no vax. La loro vicenda, infatti, oltre a scatenare dolore e commozione, ha suscitato anche un forte dibattito.

Le parole della figlia di Francesca Conte

Come riportato da La Repubblica, la figlia della Conte ha dichiarato che farà il vaccino. “Ho sempre avuto perplessità, ma adesso non voglio più aspettare. In settimana mi vaccino. Mamma non si è pentita finché ha avuto la forza di parlare, ma alla fine non so cosa abbia pensato“.