Napoli, due amiche muoiono a pochi giorni di distanza : “Non ci lasceremo mai”

Si chiamano Francesca Conte e Cinzia Imparato le due donne ed amiche da sempre, rispettivamente di anni 71 e 54, che sono venute a mancare a distanza di pochi giorni all’ospedale Cotugno di Napoli. Entrambe, agguerrite no vax, avevano contratto una grave polmonite bilaterale, ovvero la conseguenza più pesante portata dal Covid. Le stesse erano conviventi e vivevano insieme nel capoluogo campano da circa 14 anni.

La scelta di non vaccinarsi

Nonostante si siano ammalate, infatti, le stesse comunque avevano rinunciato a vaccinarsi. Essendo “Due no vax con la testa dura” come ricordano oggi alcuni amici sui social. Tanto è vero che appena si erano positivizzate avevano provato persino a curarsi da sole a casa, ma poi le condizioni sanitarie sono peggioraste ed è stato neccessario il ricovero ospedaliero.

La prima a trovare la morte è stata Francesca, che già subiva di una patologia pregressa precedente connessa al diabete poi è toccato all’amica Cinzia che è scomparsa solo 10 giorni dopo. “Siamo amiche da 13 anni, non ci lasceremo mai“, aveva scritto Francesca su Facebook solo pochi giorni prima del decesso.

“Eravate due no-vax agguerrite – racconta, invece, un amico sui social – non mettevate nemmeno le mascherine perché non credevate a questa maledetta pandemia. L’avete preso, vi siete infettate, siete state in gravissime condizioni dal primo minuto”.