Sarà un'Immacolata gelida: freddo e neve in arrivo Neve all'Immacolata. Le previsioni del meteo hanno annunciato un radicale abbassamento delle temperature in tutta Italia. Anche al Sud

Dopo le piogge incessanti che hanno caratterizzato l’ultimo mese, tranne che per qualche sporadica giornata di sole, arriverà il vero inverno. Il freddo è alle porte, ad annunciarne la venuta le principali previsioni meteo.

Gelo e neve saluteranno tutta Italia già a partire dall’Immacolata. Da domani l’intera penisola sarà caratterizzata da un radicale abbassamento delle temperature. Nello specifico ci saranno anche forti nevicate nelle zone montuose.

Neve all’Immacolata

Si tratta della conseguenza naturale del gelo. Un fenomeno che partirà dal Nord (in particolare in Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto), per poi espandersi anche al centro – Sud. Sardegna, Toscana e Lazio e Campania saranno le regioni interessate.