Terraglione piange Luana Carovana, amata cuoca di 58 anni

Una diagnosi fulminea che se l’è portata via in poco tempo. E’ morta così Luana Carovana, amatissima cuoca di una scuola materna. Aveva 58 anni e pochi mesi fa aveva saputo di essere stata colpita da un male incurabile.

Dolore a Terraglione per Luana Carovana

Un brutto tumore che si è diffuso velocemente. Ad agosto la 58enne aveva iniziato ad accusare i primi disturbi. Così aveva deciso di sottoporsi ad alcuni esami, poi la diagnosi terribile: un tumore in stadio avanzato.

Inutili i tentativi di cure, purtroppo per la cuoca Luana non c’è stato nulla da fare. La tragica notizia è stata riportata da Il Gazzettino. Oggi Terraglione piange la scomparsa della 58enne, ricordata da tutti come una grande lavoratrice, sempre sorridente e amata da tutti i bambini.