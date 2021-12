0 Facebook Dramma a Macerata Campania, macellaio di 40 anni trovato morto: addio a Gennaro D’Angelo Cronaca 7 Dicembre 2021 14:11 Di redazione 1'

Dolore a Macerata Campania per la morte di un uomo di 40 anni. Si chiamava Gennaro D’Angelo ed è stato trovato senza vita nel suo appartamento in via Mazzini. Un amico, preoccupato di non sentirlo da qualche tempo, ha deciso di andare a vedere se fosse tutto ok.

Gennaro D’Angelo trovato senza vita in casa

Quando è arrivato ha trovato il quarantenne riverso in terra. Sul posto sono giunti i soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono arrivati purtroppo non hanno potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso. Intervenute anche le forze dell’ordine che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.

Gennaro D’Angelo aveva lavorato per un lungo periodo come macellaio. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto l’intera comunità, tanti i messaggi di cordoglio nei gruppi social legati al territorio.