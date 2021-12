0 Facebook Morto giovane papà, il figlio era nato da poco: lacrime di dolore nel Napoletano Cronaca 7 Dicembre 2021 13:54 Di redazione 1'

Ancora lacrime di dolore nel Napoletano dove si è spento Vincenzo G., un giovane di 35 anni diventato da poco papà.

Lavorava in un bar a Giugliano in Campania, comune popoloso del Napoletano, e i titolari del locale hanno diffuso la triste notizia.

Morto giovane papà a Giugliano, il figlio era nato da poco

Come riporta Internapoli.it, il bar in cui lavorava il giovane ha pubblicato l’addio sui social: “Oggi la Famiglia Palumbo perde un fratellino, oggi mio padre perde un figlio….oggi due occhi dolcissimi si spengono….oggi maledettamente oggi. Riposa in pace Enzo”.