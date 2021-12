0 Facebook Non risponde più a telefono, uomo di 44 anni trovato morto in casa Cronaca 29 Novembre 2021 16:44 Di redazione 1'

Non riuscivano più a contattarlo, i familiari hanno provato invano a telefonargli senza ricevere risposta. E’ così scattato l’allarme e c’è stata la tragica scoperta. Un uomo di 44 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione a Teggiano, in provincia di Salerno.

Trovato morto in casa a Teggiano

I parenti, non ricevendo più risposta da lui, hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno dovuto forzare la porta per entrare all’interno dell’appartamento. Quando i caschi rossi si sono introdotti nell’appartamento hanno trovato il 44enne senza vita per terra.

A ucciderlo probabilmente un malore. Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Sconvolti i parenti che non immaginavano il tragico epilogo.