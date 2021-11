0 Facebook Bonus di Natale, in arrivo per tutti: 1400 euro per un dicembre più ricco Salute 9 Novembre 2021 20:46 Di Fabiana Coppola 1'

Un Natale più ricco per gli italiani. Alcune categorie percepiranno il Bonus Natale, ovvero 150 euro in più. Saranno soprattutto i pensionati a riceverlo.

Bonus natalizio: cos’è e a chi spetta

La misura di sostegno spetta sia ai pensionati che ai richiedenti il bonus spesa, sempre previsto dal Decreto Sostegni Bis. In pratica un voucher, fino a 1400 euro a famiglia, verrà assegnato insieme ai bonus spesa.

I buoni spesa sono una forma di sostegno pensata per le famiglie in difficoltà economica a causa della pandemia. I 500 milioni di euro stanziati dal Governo per il 2021 sono stati ripartiti tra i diversi comuni i quali procederanno con l’erogazione dei bonus. Essi possono essere spesi per farmaci e beni di prima necessità