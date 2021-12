0 Facebook Sharon, seviziata e uccisa di botte dal patrigno a 18 mesi: “Ero nervoso e ho agito d’impulso” Cronaca 7 Dicembre 2021 12:26 Di redazione 1'

Gabriel Robert Marincat, l’uomo di 26 anni accusato di aver ucciso la piccola Sharon di 18 mesi, è stato condannato all’ergastolo.

L’uomo, lo scorso anno, si trovava da solo in casa con la bambina, a Cabiate in provincia di Como, quando chiamò i soccorsi dicendo che la bimba era caduta su una stufa e non respirava più . Solo l’autopsia ha chiarito che la bambina era stata abusata fisicamente e uccisa. Dopo un lungo interrogatorio il patrigno ha confessato il delitto.

La mamma della piccolina era a lavoro quando è avvenuta la follia. Oggi la Corte d’Assise di Como ha riconosciuto l’omicidio volontario del 26enne. Lui aveva confessato di aver agito per impulso.