Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono ancora distanti. O quanto non sono nella stessa città. La coppia, che sembrava essersi riavvicinata, dopo aver trascorso il weekend separata, sembrerebbe ancora lontana. La show girl per il fine settimana è andata con figli e famiglie sul Lago Maggiore e il giovane hair stylist non c’era.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ancora separati

Adesso Belen è a a Milano e Antonino, invece, si trova a Napoli. In tanti si domandando come mai dopo la pace fatta, sono ancora distanti. Il giovane hair stylist potrebbe essere a Napoli per motivi di lavoro e la show girl potrebbe essere rimasta a casa con i figli.

C’è da dire che da quando si è iniziato a parlare di crisi tra di loro, non sono mai più apparsi in foto affiatati. Anche nell’ultimo servizio di Chi, in cui Belen e Antonino passeggiavano assieme al parco con Luna Marì, la show girl non aveva un’espressione molto serena. Cosa stia accadendo tra di loro è difficile saperlo, la conferma di una breve separazione c’è stata, ma la show girl alla domanda dei paparazzi aveva risposto: “Non ci siamo lasciati”.