San Marino, schianto frontale tra auto: muoiono due giovani fidanzati

Due 18enni sono morti in un incidente stradale nella notte a San Marino. Dai primi riscontri si tratterebbe di un ragazzo di Rimini e di una ragazza di Milano. In base a quanto emerso la coppia viaggiava a bordo di una Fiat 500 in direzione monte lungo la strada Sottomontana, in zona Borgo Maggiore.

Erano circa le 22 quando l’auto ha perso il controllo invadendo la corsia opposta. Una Bmw, che proveniva dalla direzione opposta, ha centrato l’auto su cui viaggiavano i due giovani. L’impatto frontale è stato violentissimo tanto da distruggere l’auto della coppia. Ferite non gravi per chi guidava l’altra macchina.

Si chiamavano Daniele Volanti ed Elly Mattiuzzo. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, lei amava il pattinaggio, lui i motori. Frequentavano il liceo artistico Volta-Fellini di Riccione.