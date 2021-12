0 Facebook Caterina Balivo spiazza tutti, crisi di coppia con il marito: “Giorni in cui vuoi chiamare avvocato. Ho detto basta” Spettacolo 6 Dicembre 2021 16:30 Di redazione 2'

Caterina Balivo è stata ospite del programma Verissimo. La conduttrice televisiva, dopo aver visto un servizio realizzato per la sua famiglia, ha voluto chiarire che la sua non è una famiglia perfetta. Poi ha rivelato alcuni aneddoti sulle crisi avute con il marito.

Caterina Balivo parla della sua crisi di coppia

“Non esiste la famiglia perfetta, questo servizio è bellissimo ma c’è stato un errore: avete detto una famiglia perfetta, ma non ce ne sono, nemmeno la mia che è fatta di sacrifici, litigi, crisi, di voglia di lottare per stare insieme, ma ci sono giorni in cui dico: ‘Preferisco stare sola'”. Poi ha spiegato che i personaggi noti dovrebbero raccontare ciò che accade nelle loro vite private: “Noi conduttrici, attrici e donne abbiamo un compito fondamentale oggi: dobbiamo parlarne, raccontarlo perché è inutile che metto la foto perfetta e in quel momento invece sto vivendo una crisi di coppia. Secondo me è un errore che fai a te stessa e alle persone che ti seguono. O scegli di non raccontare o dici la verità”.

La Balivo ha poi specificato la crisi avuta dal marito: “Anche se ci sono dei giorni in cui vuoi chiamare l’avvocato, bisogna aspettare a farlo…”. Parole che hanno spiazzato non poco la Toffanin, che le ha domandato: “Sei arrivata a questo?”. “No, non sono arrivata a questo – ha risposto al Balivo– ma certi giorni ho detto: ‘Basta’. Erano momenti in cui tu fai fatica a raccontarti come noi, ma ti racconti come tu”.

La conduttrice campana ha poi spiegato come è riuscita a superare la crisi con il marito: “Con le parole sono un disastro. Io tiro fuori tutto, colpisco. Non si deve fare, ma lo faccio”, ha aggiunto. E ancora: “Bisogna essere bravi a parlarsi. Le crisi di coppia fanno bene se sono costruttive”.