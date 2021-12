0 Facebook Pizzaiolo schiacciato dal forno, Michele Esposito muore a 41 anni: lutto nel Casertano Cronaca 6 Dicembre 2021 12:03 Di redazione 1'

Una tragedia sul mondo del lavoro sconvolge la comunità del Casertano. Un pizzaiolo di 41 anni è morto mentre controllava il forno. Si chiamava Michele Esposito ed aveva 41 anni. Viveva in Cilento ma da qualche tempo si era trasferito in provincia di Milano per motivi lavorativi.

Michele Esposito muore schiacciato da un forno

Secondo una prima ricostruzione il 41enne si trovava in una pizzeria nella quale si stavano svolgendo alcuni lavori di ristrutturazione. Stava controllando l’impianto elettrico per la cottura, quando il forno è crollato travolgendolo.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, allertati dal titolare del locale, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenuti anche i carabinieri e la Polizia che indagano su quanto avvenuto nella pizzeria. La salma, quando sarà liberata dal magistrato, sarà trasferita in Campania dove si svolgeranno i funerali.