Il tamponamento e la lite, pizzaiolo massacrato di botte nel Napoletano: "Hanno usato un casco" Pizzaiolo massacrato di botte a Torre Annunziata. Indagini in corso. Individuata l'auto sulla quale viaggiavano gli aggressori Cronaca 17 Luglio 2021

Sono scesi in tre o quattro dall’automobile sulla quale viaggiavano. L’obiettivo era quello di far valere le proprie ragioni e farla pagare al malcapitato di turno. Così un pizzaiolo è stato massacrato di botte in strada.

Siamo a Torre Annunziata (località vesuviana in provincia di Napoli). Secondo quanto riportato da Teleclub, il tutto ha avuto inizio a partire da una lite nel traffico. Prima ci sarebbe stato un tamponamento e poi è esplosa la violenza.

Gli aggressori avrebbero utilizzato anche un casco. Il pizzaiolo, 37enne e già noto ale forze dell’ordine, è stato soccorso e accompagnato in ospedale dai sanitari del 118. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.