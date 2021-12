Continua la soap opera al Grande Fratello Vip. Questa volta è Delia Duran è a dare un colpo alla relazione prendendo una decisione molto significativa. La moglie dell’attore di Cento Vetrine non è intervenuta né in studio né telefonicamente all’ultima manovra di Alex e Soleil, ma ha agito.

Delia Duran ha deciso di rompere il silenzio direttamente sui social. Queste le parole della modella:

“Sono stati giorni complessi, vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato. Ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo, per me stessa, lontano dai social, dal gossip e da casa. Hasta luego Milano“.