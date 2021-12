0 Facebook Ressa al Teatro San Carlo di Napoli per la prima del film di Sergio Rubini: direttore Asl e De Giovanni vanno via Cronaca 6 Dicembre 2021 20:06 Di redazione 3'

Tantissime le persone accorse al Teatro San Carlo questo lunedì pomeriggio per assistere alla prima del film di Sergio Rubini dedicato ai fratelli De Filippo. Le immagini della folla di gente in fila e assembrata per entrare al Massimo partenopeo hanno scatenato l’indignazione sui social. Il direttore della ASL Napoli 1, Ciro Verdoliva, presente all’evento, ha preferito andare via in segno di dissenso.

“Non possiamo permetterci di dare questa immagine di Napoli”, queste le parole di un Verdoliva visibilmente contrariato al momento di abbandonare il teatro dove nel frattempo era arrivato il presidente della Camera Roberto Fico. A seguire il suo gesto anche lo scrittore Maurizio De Giovanni, che ha così commentato la vicenda: “Trovo incredibile quello che e’ accaduto stasera al San Carlo con un’organizzazione in spregio di ogni cautela sanitaria”.

Verdoliva dopo ha voluto spiegare cosa è accaduto: “Arrivare al Teatro San Carlo all’orario stabilito dagli organizzatori via email e trovare un simile assembramento credo sia prima di tutto un insulto ai nostri sforzi quotidiani nella lotta alla diffusione del contagio. Per questo, anche se a malincuore, ho deciso di andare via. Prima pero’ ho chiesto alle forze dell’ordine di intervenire con gli organizzatori dello spettacolo cosi’ da sciogliere il prima possibile quell’assurdo assembramento. Ho anche attivato il Dipartimento di Prevenzione per un’immediata verifica su come l’evento e’ stato organizzato, per capire se e quali misure erano state prese, ma di certo io non ho visto nessun servizio d’ordine per il governo della fila. Voglio ringraziare le forze dell’ordine che hanno preso immediatamente atto della situazione e hanno fatto sin da subito quanto possibile per allentare la calca. Questa e’ certamente una serata da dimenticare, che non rispecchia gli sforzi fatti per combattere la pandemia”.

La risposta del Teatro San Carlo

Intanto il Teatro San Carlo si difende, prendendo le distanze dall’organizzazione dell’evento: “Il Teatro di’ San Carlo ha soltanto ospitato la proiezione del film ‘I fratelli De Filippo” e non ha gestito la parte organizzativa dell’evento sia per quanto riguarda gli inviti sia per le modalita’ di’ ritiro degli stessi. Inoltre l’organizzazione dell’evento ha assicurato al Teatro il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza; pertanto, oltre a declinare ogni responsabilita’, il Teatro stigmatizza ogni comportamento che non sia rispettoso delle norme anticovid e del buon nome del Teatro stesso che opera da sempre con la massima attenzione nella gestione di’ tutti gli spettacoli dal vivo, della logistica, nella tutela della salute, nel rispetto del suo pubblico”, questa la nota diramata dal Massimo partenopeo.