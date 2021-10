“Oggi è una giornata davvero triste per tutti noi del Teatro San Carlo. L’improvvisa scomparsa del nostro Direttore di Palcoscenico Salvatore Giannini ha lasciato tutti noi senza parole. Andare in scena questa sera, al Duomo di Napoli, non sarà facile… È con tutto il cuore che dedicheremo la Cantata per San Gennaro al nostro caro Salvatore”. Lo si apprende dalla pagina Facebook del teatro. Davvero innumerevoli i commenti al post: “Non ti dimenticheremo”. Poi c’è un bel commento scritto da una giovane donna che presumibilmente è un’artista o un assistente di scena: “Davvero non riesco a crederci. Se n’è andata una delle persone più discrete, simpatiche, gentili e professionali che abbia mai conosciuto sul lavoro”. E dunque non possiamo che stringerci al dolore della famiglia e di tutti gli appassionati. Se ne va un monumento della cultura napoletana.