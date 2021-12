0 Facebook Paura nel Napoletano, espolode bomba nella notte all’esterno di una sala scommesse Giugliano in Campania 6 Dicembre 2021 13:39 Di redazione 1'

Momenti di grande paura si sono registrati questa notte a Varcaturo, popolosa frazione del comune di Giugliano in Campania, dove un ordigno è esploso all’esterno di una sala scommesse, danneggiando la vetrina del locale di via Madonna del Pantano. Ora sull’accaduto indagano i carabinieri della locale stazione: non si esclude la pista del racket.

Il boato nella notte

La bomba è stata fatta esplodere da ignoti intorno alle due di notte con i residenti della zona che si svegliati di soprassalto. Repentino l’intervento dei militari dell’Arma che hanno presto raggiunto il civico 72 dove si trova la sala scommesse. Per fortuna, visto anche l’orario notturno, non si registrano feriti. Al momento sono ancora in corso le indagini.