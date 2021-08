0 Facebook Bomba esplode ad Afragola e distrugge il portone di un palazzo: è allarme criminalità Bomba esplode ad Afragola e distrugge il portone di un palazzo. Il boato e la violenta esplosione: paura in provincia di Napoli Cronaca 10 Agosto 2021 13:10 Di redazione 2'

La violenta esplosione che ha spaventato i residenti. Poi i vetri infranti delle finestre vicine, un’automobile danneggiata e il portone di un palazzo completamente distrutto. All’interno vi abita una donna incinta.

È questo il drammatico bilancio della terribile deflagrazione avvenuta ad Afragola (località dell’area Nord in provincia di Napoli). L’episodio ha fatto scattare l’allarme da parte delle autorità rispetto ad una possibile escalation criminale.

“È chiaro, a prescindere da ciò che dirà la conclusione delle indagini, che Afragola, così come l’intero territorio dell’area nord di Napoli, è tenuta sotto scacco alla malavita organizzata. La vicenda delle liste elettorali, per le prossime comunali, che sono riconducibili, direttamente o indirettamente, a esponenti dei clan, è l’ennesima dimostrazione di quanto la camorra muova i fili della vita politica, economica e produttiva del territorio.

Sono movimenti che generano flusso di soldi, i quali, ovviamente, fanno gola a tutti i clan che quindi si fanno guerra tra loro per poter accaparrarsi la fetta più grossa. Queste guerre, però, coinvolgono troppo spesso la cittadinanza ed allora è urgente intervenire per potere ripristinare la legalità in una terra martoriata dalla camorra.

Chiediamo al Prefetto di istituire un tavolo congiunto con i vari corpi delle forze dell’ordine affinché si dia vita ad un’operazione ad alto impatto per poter riportare sicurezza e legalità ad Afragola, al contempo vogliamo che la magistratura continui senza sosta a lavorare per portare alla luce tutte le manovre dei clan per poter così smantellare dei sistemi criminali che stanno cannibalizzando un intero territori“, queste le dichiarazioni del Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

